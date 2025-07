Dupla de voleibol de praia está "viva" na Suíça

Quarta-feira, após vencerem os neerlandeses Stefan Boermans e Yorick de Groot por 2-1 (19-21, 21-19 e 16-14), num jogo do circuito mundial arbitrado pelo português Rui Carvalho, os tricampeões nacionais não conseguiram ultrapassar a forte dupla do Qatar, formada por Cherif Younousse e Ahmed Tijan, e perderam por 2-1 (21-18, 23-25 e 15-11) frente aos quartos classificados dos últimos Jogos Olímpicos Paris2024.



Se os lusos, na 19.º posição do ranking mundial, vencerem os austríacos Christoph Dressler e Philipp Waller, no último jogo do grupo C do quadro principal do Beach Pro Tour Elite16, passam à ronda das 18 equipas, mas, se perderem, classificam-se no 19.º lugar e somam 380 pontos para o ranking mundial.



No histórico entre as duas duplas regista-se um triunfo para cada lado.