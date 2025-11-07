Dupla lusa de trampolim sincronizado na final dos Mundiais com quarto lugar nas `meias`

O par luso, vice-campão do mundo em 2022, somou hoje à tarde 52.610 pontos, em melhoria face aos 51.600 que lhe tinham dado o acesso às semifinais, a que chegaram no nono lugar.

Na mesma prova, Gabriel Albuquerque e Lucas Santos terminaram as qualificações no 26.° lugar (43.500 pontos).

Do lado feminino, Sofia Correia e Catarina Nunes também evoluíram das eliminatórias para as semifinais, em ambos os casos no 13.ºlugar, primeiro com 47.070 pontos e depois com 45.060, o que as deixa como segundas reservas para a final.

No tumbling masculino, Vasco Peso ficou no oitavo lugar (54.100 pontos) na qualificação, apurando-se.

Seguiram-se, na equipa lusa, Francisco Rodrigues em 26.º (46.600), João Saraiva em 27.º (46.400) e Diogo Gomes em 40.° (42.300 pontos). Rodrigues e Saraiva estão na reserva para a fase seguinte.

Coletivamente, Portugal ficou no sexto lugar de tumbling.

Portugal também participou na final por equipas de duplo minitrampolim masculino tendo terminado na quarta posição. Francisco José, André Dias e Diogo Cabral formaram a equipa.

No `all-around`, com ginastas de todas as especialidades, Portugal também avança, com o quarto melhor registo das equipas em prova.