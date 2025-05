Dupla lusa lidera ranking mundial em 470 misto

Na mesma hierarquia, Beatriz Gago e Rodolfo Pires, sextos na Semaine Olympique Française, em Hyères, ocupam o 18.º lugar, com 464 pontos.Em Kite, Mafalda Pires de Lima, 14.ª em Paris2024, ocupa o 19.º lugar no ranking desta classe, depois de ter terminado entre as 10 primeiras nas duas últimas competições internacionais, caso do Trofeo Princesa Sofia (sétima) e da Semaine Olympique Française (10.ª).