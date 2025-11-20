Dupla Pedrosa-Campos termina em nono o Mundial de voleibol de praia

Os tetracampeões nacionais perderam frente a Ondrej Perusic e David Schweiner pelos parciais de 21-16 e 21-18, num encontro dominado pela dupla checa, que apenas por uma única vez, no primeiro set, aos 3-2, esteve em desvantagem no marcador.



“Estamos entre os 10 melhores do mundo. Quando olhamos para tudo aquilo que fizemos neste Campeonato do Mundo, apenas podemos sentir um enorme orgulho”, disse João Pedrosa, em termos de balanço, aos canais de comunicação da Federação Portuguesa de Voleibol (FPV).



A dupla estreou-se no Mundial com um vitória por 2-0 frente a Bradley Fuller e Ben O’Dea, pelos parciais de 24-22 e 21-18, que depois chegaram aos 16 avos de final, quase eliminando a melhor dupla do Brasil (Evandro/Arthur) na ‘negra’ (1-2).



“Passámos por um jogo maluco contra a dupla do Benim [Daouda Yacoubou e Mensan Tohouegnon], com chuva, vento e sol no mesmo set, mas saímos por cima. Contra Cuba [Noslen Diaz e Jorge Luis Alayo] elevámos o nosso nível, mesmo com a derrota (1-2)”, considerou.



Já na fase a eliminar, em que “ninguém dá nada de graça”, a dupla venceu os olímpicos norte-americanos Miles Evans e Chase Budinger, por 2-0, e qualificou-se para os oitavos de final, em que lhes saiu a fava de defrontar os atuais campeões mundiais.



“Saímos de cabeça erguida, como é óbvio. Depois desta época incrível, em que atingimos o nosso melhor resultado num Mundial e o nosso melhor ranking, só temos que estar satisfeitos. Estamos no bom caminho, estamos sempre a evoluir e a melhor parte é que ainda temos muito para evoluir”, adiantou.



O resultado no jogo de hoje dos ‘oitavos’ do Mundial frente aos checos Ondrej Perusic David Schweiner, que permite somar 800 pontos para o ranking da FOVB, não beliscou a excelente prestação da jovem dupla tetracampeã nacional.



“Não foi o resultado que queríamos. Enfrentámos os campeões do mundo em título e eles mostraram porque o são: serviram muito bem, tiraram-nos da nossa zona de conforto e o nosso serviço não esteve ao nível habitual”, explicou Pedrosa.



A dupla ainda tentou ajustar o seu jogo, mas não foi suficiente para chegar à vitória, conseguindo, no entanto, o grande objetivo a que se tinha proposto de chegar a esta fase da competição e apontar já à qualificação para os Jogos Olímpicos.

