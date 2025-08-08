Dupla Pedrosa/Campos nos `oitavos` do Challenge de Baden de voleibol de praia

João Pedrosa e Hugo Campos venceram na ‘negra’ pelos parciais de 22-24, 21-17 e 17-15 e garantiram, com o segundo triunfo no Grupo E da etapa austríaca do Circuito Mundial, o apuramento direto para os oitavos de final, que decorrem no sábado.



Na quinta-feira, na primeira jornada do grupo, os tricampeões nacionais venceram os brasileiros André Loyla Stein e Renato Lima de Carvalho (2-0), enquanto Trousil e Dzavoronok, provenientes da fase de qualificação, derrotaram os alemães Maximilian Henning e Philip Wust (2-0).