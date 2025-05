Dupla Pedrosa/Campos perde na China

Pedrosa e Campos defrontam na sexta-feira os alemães Maximilian Just e Philipp Huster, campeões mundiais universitários, derrotados na estreia por 2-0 frente aos norte-americanos Hagen Smith e Logan Webber, pelos parciais de 21-19 e 21-10.Esta é a quarta etapa do Circuito Mundial de 2025 em que participam João Pedrosa e Hugo Campos, que registam como melhor resultado o terceiro lugar alcançado no Challenge de Yucatán, no México.