Dupla Pedrosa/Campos termina em 17.º o Europeu de voleibol de praia

Os tricampeões nacionais entraram bem no encontro que ditava a eliminação da dupla derrotada, vencendo por 21-17 o primeiro ‘set’, mas a vitória por 21-15 dos neerlandeses no segundo acabou por fazer mossa, apesar de Pedrosa e Campos só terem perdido na ‘negra’ pela margem mínima de 19-17.



A jornada principiou com João Pedrosa e Hugo Campos a assegurarem a segunda posição do Grupo A e o consequente apuramento para a ronda de 24 com um desgastante triunfo por 2-1 frente aos letões Ardis Bedritis e Arturs Rinkevics, pelos parciais de 21-14, 19-21 e 15-11.



Na quarta-feira, a dupla portuguesa, pela segunda vez consecutiva a disputar o Europeu, perdeu na estreia por 2-0 frente ao par germânico formado pelos irmãos Jonas e Benedikt Sagstetter, pelos equilibrados parciais de 26-24 e 21-18.