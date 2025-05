Dupla Sousa eliminada na China

A dupla campeã nacional, formada por João Pedrosa e Hugo Campos, inicia na quinta-feira a sua participação no quadro principal, defrontando os norte-americanos Tri Bourne e Evan Cory.Pedrosa e Campos estão integrados no Grupo E do Challenge de Xiamen, que conta ainda com a dupla alemã Maximilian Just/Philipp Huster e a norte-americana Hagen Smith/Logan Webber.