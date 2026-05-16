Duplantis abre Liga Diamante em grande forma no meeting de Xangai

Em Xangai, a norte-americana Masai Russell (100 metros barreiras) e a jamaicana Shericka Jackson (200 metros) também impressionaram, bem como a corrida masculina de 3.000 metros, com excelentes resultados.



Duplantis passou ao primeiro ensaio a 5,60, 5,80, 6,00 e 6,12 metros, mandado depois subir a barra para 6,32, no que seria o 16.º máximo mundial da carreira. No entanto, falhou claramente as três tentativas efetuadas.



O australiano Kurtis Marshall, com 5,80 metros, foi distante segundo.



Nos 100 metros barreiras, a campeã olímpica Masai Russell triunfou em 12,15 segundos, com a norte-americana Tobi Amusan a não ir além do terceiro lugar.



Shericka Jackson, da Jamaica, campeã do mundo em 2022 e 2023, regressou em grande nível e triunfou nos 200 metros, em 22,07 segundos.



A chegada dos 100 metros do setor masculino foi de tal forma disputada que foi preciso analisar o photo-finish para perceber que o sul-africano Gift Leotlela era o vencedor, em 9,97 segundos, com o queniano Ferdinand Omanyala a um centésimo.



Quanto aos 3.000 metros, surpreenderam pela qualidade das marcas com o alemão Mohamed Abdilaahi a vencer em 7.25,77 minutos, um recorde pessoal que o coloca como terceiro europeu de sempre.



A maior parte dos atletas bateu o recorde pessoal e houve dois recordes de área, para a América do Norte e para a Ásia.



A próxima etapa da Liga Diamante de atletismo disputa-se em 23 de maio, em Xiamen, também na China.



