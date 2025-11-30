Duplantis e McLaughlin-Levrone eleitos atletas do ano pela World Athletics





(Com Lusa)

Aos 26 anos, 'Mondo' Duplantis foi recompensado por ter batido pela 14.ª vez o recorde do mundo, fixando-o em 6,30 metros, nos Mundiais Tóquio2025.No setor feminino, Sydney McLaughlin-Levrone conquistou a medalha de ouro nos Campeonatos do Mundo nos 400 metros, especialidade a que se dedicou depois de ter conquistado o título olímpico e o recorde mundial dos 400 barreiras.Entre os galardoados pela federação internacional de atletismo constam ainda o queniano Emmanuel Wanyonyi, campeão do mundo dos 800 metros, na categoria “pista”, enquanto a australiana Nicola Olyslagers, ouro no salto em altura, nos “concursos”, uma distinção que no masculino foi arrebatada por Duplantis.Na especialidade de “estrada”, venceu a espanhola Maria Perez, ouro em Tóquio2025 dos 20 e dos 35 quilómetros marcha, e o maratonista queniano Sabastian Sawe, campeão das maratonas de Londres e Berlim.Também foram distinguidos como “estrelas emergentes” o queniano Edmun Serem, que, aos 17 anos, conquistou o bronze nos 3.000 obstáculos em Tóquio2025, e a chinesa Zhang Jiale, bronze no lançamento do martelo.