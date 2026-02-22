Duplantis triunfa no All Star de vara, sem recorde

A vitória no concurso foi fácil, após o que foram claros os derrubes a 6,31, a comprovar que não estava totalmente recuperado da intoxicação alimentar, que chegou a colocar em causa a sua participação.



Ainda diminuído, o duplo campeão olímpico geriu o concurso, só entrando em prova a 5,70, que passou à primeira, tal como fez a 5,90 e 6,06, no que foi a sua 37.ª vitória consecutiva.



"Sinto-me fatigado, mas queria mesmo saltar aqui e dei tudo o que tinha", disse Duplantis, após o terceiro ensaio falhado.



Cinco meses depois do título mundial em Tóquio2025 e de um 14.º recorde mundial, a 6,30, Duplantis sofreu uma intoxicação alimentar de sexta-feira para sábado.



Em Clermont-Ferrand, derrotou o australiano Kurtis Marschall, que fez recorde pessoal com 6,00.



En terceiro ficou o grego Emmanouil Karalis, recente vencedor em Liévin. Hoje, não passou de 5,90.