Duplantis volta a bater o recorde mundial do salto com vara

Perante o seu público, Duplantis superou a anterior marca de 6,27, fixada pelo saltador sueco em 28 de fevereiro passado, em Clermont-Ferrand, França, no All-Star Perche.



Este é já o 12.º recorde mundial para o prodígio sueco, de 25 anos.



Duplantis venceu o concurso com o seu salto a 6,00, depois passou à primeira o novo recorde do mundo, o que acontece pela primeira vez no histórico estádio olímpico de Estocolmo.



A 'meta' assumida por Duplantis de 6,30 ainda este ano fica, assim, mais próxima.



O segundo lugar no concurso foi para o australiano Kurtis Marshall, com 5,90 metros, e o terceiro para o neerlandês Memmo Vloon, com 5,90.