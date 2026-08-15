Duplas de vela portuguesas brilham e sobem a quarto e quinto nos Mundiais de 470

Na frota de ouro nas águas de Enoshima, Beatriz Gago e Rodolfo Pires, do Clube Naval de Portimão, que começaram o dia em 17.º, foram segundos, quartos e 12.º, resultado que descartaram, seguindo agora com 23 pontos.



Quintos em Paris2024, Diogo Costa e Carolina João, do Clube Naval de Cascais, eram 19.º, porém um segundo, um terceiro e um oitavo lugares, descartados, fizeram-nos ascender igualmente muitas posições, acumulando agora 24 pontos.



A competição passou a ser comandada pela dupla britânica Martin Wrigley e Bettine Harris, este ano campeões da Europa, em Vilamoura, e bronze mundial em 2025, que venceram duas regatas e agora totalizam 14 pontos.



Têm um ponto de avanço sobre os japoneses Tetsuya Isozaki e Yurie Seki, bronze mundial em 2023, que seguem com 15, enquanto os espanhóis campeões da Europa e do Mundo Jordi Hernández e Marta Alcántara baixaram duas posições, para terceiros, com 16.



