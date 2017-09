Duplas favoritas garantem passagem aos `quartos` no Portugal Padel Masters

Lusa 22 Set, 2017, 10:34 / atualizado em 22 Set, 2017, 10:40 | Outras Modalidades

O brasileiro Pablo Lima e Fernando Belasteguin superaram nos oitavos a dupla Gonzalo 'Godo' Díaz /Luciano Capra.



"Hoje estivemos melhor, com maior intensidade e um jogo mais assertivo. Eu estive num nível melhor em relação ao último torneio e o Bela pode jogar mais tranquilo, fazendo só a parte dele sem se preocupar tanto comigo. Acho que foi um trunfo bastante importante contra uma dupla sempre complicada. Agora é ver se conseguimos dar mais um passo e chegar às meias-finais", afirmou o brasileiro, citado em comunicado pela assessoria de imprensa da competição.



Nos quartos de final, Lima e Bela vão enfrentar a dupla Federico Chingotto/Juan Tello, dois jovens jogadores, de 20 e 22 anos, respetivamente, que têm causando sensação nos últimos tempos no circuito mundial.



Já Navarro e Gutiérrez, depois de ultrapassarem a dupla Ernesto Carrasco/Francisco Gomes, defrontam na sexta-feira a dupla Alvaro Cepero e Aday Santana.



Os quartos de final do Portugal Padel Masters ficam completos com os encontros entre Maximilliano Sánchez/Matías Díaz e Alejandro Galán/Juan Belluati e Ramiro Moyano/Maxi Grabiel frente a Cristian Gutiérrez/Franco Stupaczuk, a serem disputados a partir das 13:00 no Estádio Nacional do Jamor, onde no próximo domingo será atribuído o título de campeão do maior torneio do circuito mundial que se realiza em Portugal.