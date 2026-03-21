Duplo-duplo de Queta em nova vitória dos Celtics





(Com Lusa)

Queta concretizou 12 pontos, com eficácia de 100% em quatro lançamentos e outros tantos lances livres, e assumiu-se como o jogador mais dominador junto das tabelas, ao capturar 11 ressaltos (sete defensivos e quatro defensivos), tendo ainda efetuado uma assistência, num encontro em que integrou o ‘cinco’ inicial da equipa de Boston.Os Celtics estiveram a perder por sete pontos no quarto e último período, mas conseguiram virar o resultado, muito por força da ação de Jaylen Brown, que foi o melhor marcador da partida, com 30 pontos, bem secundado pelo bósnio Luka Garza e Payton Pritchard, que anotaram 22 e 19, respetivamente.Os Boston Celtics, recordistas de títulos na NBA, com 18 conquistados, mantiveram-se na segunda posição da Conferência Este, atrás dos Detroit Pistons, depois de terem disputado 70 encontros, com um saldo positivo de 47 vitórias e 23 derrotas.Esta época, Neemias Queta, de 26 anos, tem uma média de 25.1 minutos jogados pela equipa de Boston, aos quais acrescenta médias de 9.9 pontos e 8.3 ressaltos.