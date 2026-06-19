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Dustin Johnson coloca-se a duas pancadas de Wyndham Clark no US Open de golfe
O golfista norte-americano Wyndham Clark lidera isolado o Open dos Estados Unidos, após a primeira volta no ‘major’, apenas concluída hoje, com duas pancadas de avanço sobre o compatriota Dustin Johnson.
Em Southampton, no estado de Nova Iorque, onde na véspera o cair da noite obrigou à interrupção da primeira ronda, o vencedor do Open dos Estados Unidos lidera com 64 pancadas (seis abaixo do par), menos duas do que Johnson, também um antigo vencedor.
No final da primeira volta, a três ‘shots’ da liderança estão os norte-americanos Gary Woodland e o inglês Matt Fitzpatrick, antigos vencedores deste ‘major’, como o espanhol John Ram, que é sexto, a quatro pancadas, e o norte-irlandês Rory McIlroy, 10.º, a cinco.
O norte-americano Scottie Scheffler, líder do ranking mundial, está apenas no 45.º posto, já oito ‘shots’ de Clark.
No final da primeira volta, a três ‘shots’ da liderança estão os norte-americanos Gary Woodland e o inglês Matt Fitzpatrick, antigos vencedores deste ‘major’, como o espanhol John Ram, que é sexto, a quatro pancadas, e o norte-irlandês Rory McIlroy, 10.º, a cinco.
O norte-americano Scottie Scheffler, líder do ranking mundial, está apenas no 45.º posto, já oito ‘shots’ de Clark.