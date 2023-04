Dylan van Baarle fratura ombro e mão em queda durante Paris-Roubaix

O campeão de 2022 desfalcou a Jumbo-Visma, que colocou o belga Wout van Aert no terceiro lugar, nas opções para a disputa do 'Inferno do Norte', com uma queda aparatosa em Arenberg que o retirou da prova.



O boletim clínico, hoje divulgado, confirma que este sofreu duas fraturas e ainda um "trauma craniano e uma ferida na testa", já depois de serem feitos exames no hospital de Valenciennes, ficando agora de fora da competição durante várias semanas.



A extensa lista de lesões da 'Rainha das Clássicas', considerada uma das mais duras corridas do calendário, estende-se ao eslovaco Peter Sagan (TotalEnergies), depois de o tricampeão mundial, e vencedor de Roubaix em 2018, também ter caído, abandonando com uma concussão e várias lesões.



Piet Allegaert, da Cofidis, também entrou no protocolo de concussões da União Ciclista Internacional, depois de ir ao chão na mesma queda em massa, com traumatismos cranianos registados também para os belgas Guillaume van Keirsbulck (Bingoal WB) e Sébastian Grignard (Lotto-Dstny).



O italiano Filippo Colombo (Q36.5) deslocou um ombro, com o esloveno Matej Mohoric (Bahrain-Victorious) sofreu uma ferida num braço, com o colega de equipa britânico Fred Wright a ser levado para o hospital, sem confirmação sobre o seu estado clínico ainda divulgada.