Dzalamidze muda de nacionalidade para disputar Wimbledon

A atleta de 29 anos, esta segunda-feira surgirá em 43.º lugar no ranking mundial de duplas da WTA, vai alinhar com a sérvia Aleksandra Krunic.A organização do torneio decidiu, em abril, vetar a participação em Wimbledon aos jogadores dos países agressores no conflito da Ucrânia.Citado pelo The Times, um porta-voz do All England Club, que organiza a prova do Grand Slam, assume que o organismo não tem forma de reagir à mudança de nacionalidade de Dzalamidze.”, justificou.Wimbledon começa em 27 de junho sem a presença de vários tenistas, entre os quais o número um do mundo, o russo Daniil Medvedev, e a bielorrussa Victoria Azarenka, 20.ª na hierarquia da WTA.Há um mês, Dzalamidze, que agora fica livre de vetos aplicados aos desportistas russos, competiu em Roland Garros sob bandeira neutra.Recentemente, entre outros russos, o ciclista Pavel Sivakov assumiu a nacionalidade francesa e os xadrezistas Evgeny Romanov e Alina Kashlinskaya a norueguesa e polaca, respetivamente.