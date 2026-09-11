Eddie Dunbar vence 19.ª etapa e Enric Mas continua a liderar
O ciclista irlandês Eddie Dunbar (Pinarello Q36.5) venceu a 19.ª etapa da Volta a Espanha, com o espanhol Enric Mas (Movistar) a manter a vantagem na liderança da prova.
Dunbar concluiu os 201,8 quilómetros entre Málaga e Estepona com o tempo de 05:00.54 horas, chegando isolado ao alto de Peñas Blancas, enquanto o colombiano Santiago Buitrago (Bahrain Victorious), foi segundo, a 14 segundos, e o britânico Thomas Gloag (Pinarello Q36.5), terceiro, a 23 segundos do seu colega de equipa.
As contas da geral não sofreram alterações, com Mas a continuar a liderar, com 01.37 minutos de vantagem sobre o esloveno Primoz Roglic (Red Bull-BORA-hansgrohe) e 03.01 em relação ao austríaco Felix Gall (Decathlon)
No sábado disputa-se a 20.ª etapa da 81.ª edição da Vuelta, ao longo de186,8 quilómetros entre La Calahorra e Collado del Alguacil, com cinco contagens de montanha, uma delas a coincidir com a meta, num dia decisivo para o desfecho da competição, que termina domingo.