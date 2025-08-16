Eduardo Marques fecha Europeu de ILCA 7 no 33.º lugar
O velejador português Eduardo Marques fechou hoje o Europeu de ILCA 7 em Marstrand, na Suécia, no 33.º lugar final, enquanto Lourenço Mateus concluiu no 37.º posto, em competição ganha pelo britânico Michael Beckett.
Marques, que chegou ao último dia em 38.º, fechou em subida e acabou por melhorar cinco postos, enquanto Mateus teve sorte diferente, caindo de 35.º para 37.º.
No pódio acabou o britânico Michael Beckett, que deixou a prata para o neerlandês Duko Bos e o bronze para o compatriota Finley Dickinson.
Em ILCA 6 feminino, impôs-se a dinamarquesa Anna Munch, à frente da polaca Ágata Barwinska, segunda, e da belga Emma Plasschaert, terceira, enquanto o croata Josip Tafra venceu a competição masculina, que não é classe olímpica.
