"Edy" Tavares renova por cinco épocas com Real Madrid

”, indicaram os madridistas.O poste, de 32 anos, já cumpriu sete temporadas nos "merengues", desde que chegou a Madrid em novembro de 2017.Pelo clube conquistou 14 troféus, três dos quais na última época com o "triplete" nacional: Liga, Taça do Rei e Supertaça.Na carreira, Edy Tavares representou também os espanhóis do Gran Canária, antes de jogar nos Estados Unidos, onde passou por Austin Toros Spurs, Atlanta Hawks, Raptors 905 e Cleveland Cavaliers.