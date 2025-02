Egan Bernal fratura clavícula em Espanha

"Devido a uma queda na parte final da corrida, Egan Bernal teve de ser levado para o hospital. O nosso médico está com ele para realizar os testes apropriados", anunciou a equipa.



Horas depois, a Ineos Grenadiers informou que "após uma avaliação completa no hospital esta tarde após o acidente, Egan foi diagnosticado com uma clavícula fraturada".



O colombiano, de 28 anos, vai continuar "sob os cuidados especializados" da equipa médica da INEOS, e vai ser "implementado um plano de recuperação abrangente para apoiar o seu regresso aos treinos e às corridas".