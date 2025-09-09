Egan Bernal vence 16.ª etapa encurtada devido a protestos pró-Palestina
O ciclista colombiano Egan Bernal (INEOS) venceu esta terça-feira a 16.ª etapa da Volta a Espanha, encurtada devido a protestos pró-Palestina que bloquearam o local previsto para a chegada da tirada, em Mos.
"Devido às manifestações que bloqueiam o final da etapa, esta acabará a oito quilómetros da chegada prevista. O vencedor da etapa, e os tempos para a classificação geral, serão tirados nesse local", pode ler-se no sítio oficial da Vuelta na Internet.
Assim, Bernal concluiu a tirada iniciada em Poio em 3:35.10 horas, batendo num sprint a dois o espanhol Mikel Landa (Soudal Quick-Step), segundo, enquanto o francês Brieuc Rolland (Groupama-FDJ) foi terceiro, a sete segundos.
Nas contas da geral, o dinamarquês Jonas Vingegaard (Visma-Lease a Bike) manteve as distâncias para o português João Almeida (UAE Emirates), segundo a 48 segundos, e para o britânico Tom Pidcock (Q36.5), terceiro a 2.38 minutos.
Na quarta-feira, a 17.ª de 21 etapas liga O Barco de Valdeorras ao Alto de El Morredero em 143,2 quilómetros, em novo dia que culmina com chegada em alto.