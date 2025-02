Egan Bernal voltou às vitórias após desastre

Esta é a primeira vitória do vencedor do Tour2019 depois do terrível acidente que sofreu em 24 de janeiro de 2022: colidiu com um autocarro a alta velocidade enquanto treinava com outros colegas da INEOS, e fraturou “quase 20 ossos”, entre vértebras, fémur e rótula, além de ter sofrido um trauma torácico e perfuração de ambos os pulmões.O início de 2023 foi para esquecer, com quedas e abandonos, mas em meados da temporada os resultados começaram a melhorar.Embora em 2024 tenha alcançado vários resultados de relevo, como os terceiros lugares no "crono" dos Nacionais, na geral d’O Gran Camiño e na da Volta à Catalunha, a vitória tardava em chegar.No entanto, agora, Bernal interrompeu um interregno que durava desde 30 de maio de 2021, dia em que celebrou a conquista da geral da Volta a Itália.