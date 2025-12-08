Egito-Irão servirá para celebrar orgulho LGBTQ+ em Seattle

O comité organizador local já tinha determinado que o encontro de 26 de junho, no estádio Lúmen Field, seria dedicado à comunidade LGBTQ+, acabando o sorteio por ditar o embate entre duas nações nas quais a homossexualidade é reprimida.



O encontro do Grupo G coincide com o inicio do fim de semana do orgulho LGBTQ+ que se realiza em Seattle, na costa Oeste dos Estados Unidos.



“Com centenas de milhares de visitantes e milhares de milhões de espetadores em todo o mundo, este é um momento único para mostrar e celebrar as comunidades LGBTQIA+, garantindo ao mesmo tempo um impacto significativo e duradouro para as empresas, as artes e as organizações locais”, declarou, no seu site, o Comité Consultivo dos Jogos do Orgulho de Seattle (PMAC).



O PMAC faz parte do comité local de Seattle que organiza celebrações em torno dos jogos do Mundial 2026.

