Mundial 2026
Egito-Irão servirá para celebrar orgulho LGBTQ+ em Seattle
O jogo do Mundial2026 de futebol 2026 entre o Egito e o Irão, países nos quais a homossexualidade é penalizada, vai ser o ‘Jogo do Orgulho LGBTQ+’ em Seattle, Estados Unidos.
O comité organizador local já tinha determinado que o encontro de 26 de junho, no estádio Lúmen Field, seria dedicado à comunidade LGBTQ+, acabando o sorteio por ditar o embate entre duas nações nas quais a homossexualidade é reprimida.
O encontro do Grupo G coincide com o inicio do fim de semana do orgulho LGBTQ+ que se realiza em Seattle, na costa Oeste dos Estados Unidos.
“Com centenas de milhares de visitantes e milhares de milhões de espetadores em todo o mundo, este é um momento único para mostrar e celebrar as comunidades LGBTQIA+, garantindo ao mesmo tempo um impacto significativo e duradouro para as empresas, as artes e as organizações locais”, declarou, no seu site, o Comité Consultivo dos Jogos do Orgulho de Seattle (PMAC).
O PMAC faz parte do comité local de Seattle que organiza celebrações em torno dos jogos do Mundial 2026.