Egito vence Portugal em jogo de preparação para o Europeu 2026 de andebol





(Com Lusa)

Yehia Khaled foi o melhor marcador do jogo e da seleção de Xavier Pascoal, com oito golos. Do lado da formação lusa, orientada por Paulo Jorge Pereira, o melhor marcador foi João Gomes, com sete.A seleção do Egito entrou a ganhar, com Yehia Khaled a marcar no primeiro minuto da linha dos sete metros. Uma vantagem no marcador que rapidamente foi anulada pela seleção portuguesa.Os ‘heróis do mar’ recuperaram a vantagem e nos primeiros 20 minutos conseguiram andar à frente, com João Gomes, que joga atualmente no Gummersbach.Aos 23 minutos a seleção egípcia igualou o marcador e deu a volta, saindo para intervalo com um golo de vantagem (14-13).Diogo Branquinho, que já tinha marcado na primeira parte, acabou por voltar a igualar o resultado aos cinco minutos da segunda parte. A partir daqui seguiram-se minutos num ‘taco a taco’ entre as duas seleções.O capitão do Egito, Ibrahim Elmasry, viu o cartão vermelho dez minutos depois do início da segunda parte, deixando a formação egípcia em vantagem no marcador e ausência acabou por não provocar danos.A baliza portuguesa, que esteve sempre a cargo de Gustavo Capdeville, recebeu Diogo Rêma Marques para as marcações a partir da linha dos sete metros, feitas sempre pelo mesmo atleta, Yehia Khaled, que não falhou nenhuma das três vezes.As duas seleções apresentaram algum equilíbrio na procura do resultado, mas com o Egito a conseguir provocar uma maior pressão, valeram as defesas de Gustavo Capdeville para a diferença no marcador não ser maior.No sábado, pelas 16:00, o Pavilhão Municipal de Moimenta da Beira volta a receber as duas seleções no Torneio Internacional das Terras do Demo.Jogo no Pavilhão Municipal de Moimenta da Beira, em Moimenta da Beira, distrito de Viseu.Egito – Portugal, 32-28.Ao intervalo: 14-13.Com arbitragem de Rúben Maia e André Nunes, ambos de Portugal, as equipas alinharam e marcaram:Equipas:- Egito (32): Abdelrahman Homied, Essam Eltayar, Yehia Khaled (8), Mohamed Moamen (1), Abdelrahman Faisel (2), Ahmed Khairy, Khaled Walid, Mohamed Emad (2), Ibrahim Elmasry, Akram Youssry (1), Yehia Elderaa (1), Hassan Khaddah, Seif Elderaa (2), Mohsen Ramadan (2), Yasser Seif, Ahmed Hesham (3), Ahmed Adel (4) e Ali Zein (6).Treinador: Xavier Pascual.- Portugal (28): Gustavo Capdeville, Diogo Rêma Marques, Victor Iturriza (3), Filipe Monteiro (1), Jenilson Monteiro (2), Vasco Costa, Miguel Neves (1), Diogo Branquinho (4), Salvador Salvador (5), Diogo Silva, André Sousa, João Gomes (7), Miguel Pinto (1), Luís Frade (3), Ricardo Brandão (1), Gabriel Cavalcanti e Gonçalo Meireles.Treinador: Paulo Jorge Pereira.Ação disciplinar: Cartão vermelho para Ibrahim Elmasry (40).Assistência: cerca de 650 espetadores.