EHF anuncia nova distribuição de vagas para a Liga dos Campeões de andebol

As 10 federações (Alemanha, Espanha, França, Dinamarca, Polónia, Hungria, Roménia, Portugal, Croácia e Noruega) mais bem classificadas, com base no desempenho dos seus clubes entre 2022 e 2025, vão ter direito a um lugar garantido na temporada 2026/2027.



Contudo, cada federação poderá pedir à EHF até dois convites para os seus outros clubes inicialmente qualificados para a Liga Europeia, sendo que, de um máximo de 10 pedidos de 'wild-card', oito vão ser concedidos.



As últimas quatro vagas vão ser atribuídas a clubes de países sem representação garantida, sendo permitido um máximo de três clubes por país.



Assim, os 24 clubes vão ser divididos por seis ‘poules’ de quatro equipas cada, com 12 delas a rumarem à Ronda Principal, composta por dois grupos de seis, com as quatro melhores a avançarem para os quartos de final.



A ‘final four’ entre os quatro melhores clubes permanecerá inalterada.



O bicampeão português Sporting é o único representante nacional na edição 2025/26 da principal prova continental de clubes, enquanto FC Porto e Benfica alinham na Liga Europeia, que vai continuar com oito ‘poules’ de quatro equipas na primeira fase, num total de 32 conjuntos, mas sem qualificação - Marítimo e ABC Braga não passaram daí esta época.

