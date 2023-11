Eleições da CDP vão ter segunda volta

A lista A, encabeçada por Daniel Monteiro, antigo presidente da Federação Académica do Desporto Universitário (FADU), recolheu 19 votos, contra 18 da lista C, liderada pelo ex-presidente da Federação Portuguesa de Atividades Subaquáticas.De fora da segunda volta, agendada para 20 de novembro, fica a lista B, liderada pela pró-reitora da Universidade de Coimbra, Filipa Godinho, que reuniu 15 votos dos 52 registados, a totalidade das associadas no caderno eleitoral.A segunda volta está marcada para daqui a uma semana na sede da CDP, em Algés, no concelho de Oeiras, distrito de Lisboa, com vista a um mandato de quatro anos.Carlos Paula Cardoso, de 76 anos, preside há cinco mandatos e 21 anos à CDP, desde outubro de 2002, quando sucedeu a José Manuel Constantino, atual presidente do Comité Olímpico de Portugal (COP), que se tinha demitido do cargo para encabeçar a liderança do Instituto Nacional de Desporto, precursor do Instituto Português do Desporto e Juventude (IPDJ).