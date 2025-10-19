Elena Rybakina conquista décimo título da carreira

Nona classificada do ranking WTA, Rybakina conseguiu a reviravolta diante da 10.ª jogadora mundial, impondo-se com os parciais de 3-6, 6-0 e 6-2, em uma hora e 58 minutos.



O título em Ningbo é o segundo em 2025 da cazaque de 26 anos, que já tinha erguido o troféu em Estrasburgo.



Já Ekaterina Alexandrova procurava, frente à campeã da edição de 2022 de Wimbledon, o segundo título da época e o sexto da carreira.