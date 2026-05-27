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Elena Rybakina, número dois do mundo, afastada na segunda ronda
A tenista cazaque Elena Rybakina, número dois do mundo, foi hoje eliminada na segunda ronda de Roland Garros, ao perder com a ucraniana Yuliia Starodubtseva no `tie break` do terceiro set.
Rybakina, que continua sem alcançar o título do segundo `major` da temporada, venceu o primeiro set por 6-2, mas acabou surpreendida pela 55.ª do ranking WTA no segundo parcial, por 1-6, e no terceiro, por 6-7 (4-10), em duas horas e 28 minutos.
Na terceira ronda, Starodubtseva vai defrontar a norte-americana Hailey Baptiste (26.ª WTA) ou a `qualifier` chinesa Xiyu Wang (148.ª).
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