Ténis
Mais Modalidades
Elena Rybakina perde primeiro encontro como número um mundial
A tenista cazaque Elena Rybakina perdeu hoje o seu primeiro encontro como número um mundial, depois de ser derrotada pela arménia Alina Charaeva, em três sets, na segunda ronda em Pequim.
Elena Rybakina perde primeiro encontro como número um mundial
Pequim, 03 out 2026 (Lusa) – A tenista cazaque Elena Rybakina perdeu hoje o seu primeiro encontro como número um mundial, depois de ser derrotada pela arménia Alina Charaeva, em três sets, na segunda ronda em Pequim.
Líder do ranking mundial desde que ganhou o Open dos Estados Unidos em meados de setembro, Rybakina, que tinha ficado isenta da ronda inaugural, foi surpreendida por Alina Charaeva, 118.ª, por 3-6, 6-4 e 6-3, em duas horas e 11 minutos.
Alina Charaeva tornou-se apenas a segunda a derrotar uma tenista que se estreava como líder do ranking mundial, depois de a francesa Kristina Mladenovic ter derrotado a japonesa Naomi Osaka no Dubai, em 2019.
A arménia é ainda a tenista de ranking mais baixo a conseguir uma reviravolta frente a uma líder do ranking WTA.
Pequim, 03 out 2026 (Lusa) – A tenista cazaque Elena Rybakina perdeu hoje o seu primeiro encontro como número um mundial, depois de ser derrotada pela arménia Alina Charaeva, em três sets, na segunda ronda em Pequim.
Líder do ranking mundial desde que ganhou o Open dos Estados Unidos em meados de setembro, Rybakina, que tinha ficado isenta da ronda inaugural, foi surpreendida por Alina Charaeva, 118.ª, por 3-6, 6-4 e 6-3, em duas horas e 11 minutos.
Alina Charaeva tornou-se apenas a segunda a derrotar uma tenista que se estreava como líder do ranking mundial, depois de a francesa Kristina Mladenovic ter derrotado a japonesa Naomi Osaka no Dubai, em 2019.
A arménia é ainda a tenista de ranking mais baixo a conseguir uma reviravolta frente a uma líder do ranking WTA.