Elite mundial de surf volta a Peniche

No início de maio, a WSL tinha anunciado uma série de alterações no formato e calendário do Championship Tour (CT) em 2026, entre os quais, o regresso da prova de Supertubos à reta final da época, depois de ter sido 'antecipada', no ajustamento pós-covid 19 para o início do circuito: era a terceira prova do ano desde 2022 e decorria em março.



Hoje, foram libertadas as datas de todas as etapas da próxima temporada do CT, que arranca com três campeonatos na Austrália, o primeiro em Bells Beach (01 a 11 de abril), depois em Margaret River (17 a 27 de abril) e seguindo para Snapper Rocks (02 a 12 de maio).



El Salvador (28 de maio a 07 de junho), Brasil (12 a 20 de junho), África do Sul (10 a 20 de julho), Polinésia Francesa (08 a 18 de agosto) e Lower Trestles (11 a 20 de setembro, nos Estados Unidos, são as restantes etapas da fase regular do CT, com 36 surfistas no quadro masculino e 24 no feminino (um aumento face às 16 atuais).



Nas duas etapas que se seguem, nos Emirados Árabes Unidos (14 a 18 de outubro), e em Peniche, o número de competidores baixa para 24 homens e 16 mulheres, mas todos voltam à competição para a última prova, na icónica onda de Pipeline, no Havai (Estados Unidos).



De resto, além de voltar a fechar a temporada (ao invés de abrir, como aconteceu nos últimos anos), o Pipe Masters vai valer 15.000 pontos para a luta pelo título mundial, em vez dos habituais 10.000, e todas as rondas vão ser a eliminar, deixando de haver as repescagens após as rondas inaugurais.



"Estas mudanças refletem o nosso compromisso em honrar o legado do surf e, ao mesmo tempo, continuar a moldar o seu futuro à medida que o desporto entra no seu 50.º ano" ao nível do circuito mundial, disse Ryan Crosby, CEO da WSL.



E acrescentou: "Com os formatos atualizados, veremos desafios maiores desde o primeiro dia, com cada bateria a ter consequências reais ao longo da temporada. Combinados com locais icônicos, o quadro feminino expandido e Pipeline como o apogeu, estamos a construir um Tour que atende melhor aos nossos atletas e fãs, e conduz o desporto para o seu próximo capítulo".



Após dez das 11 etapas regulares de 2025, com a etapa que vai decidir os campeões de 2025 agendada para Cloudbreak, em Fiji, o brasileiro Yago Dora e a australiana Molly Picklum lideram os circuitos.