Elmer Moller conquista Maia Open

O vencedor do Braga Open de 2024 e do Oeiras Open de 2025, que ocupa o 147.º lugar no ranking ATP, superou o ‘qualifier’ eslovaco em apenas dois sets, pelos parciais de 6-4 e 6-1, numa final resolvida ao fim de uma hora e 17 minutos.



“Ele começou muito bem. É muito experiente, tem uma grande direita e eu tentei manter-me agressivo e usar a minha esquerda ao longo para evitar que ele tivesse todo o controlo. No segundo set, encontrei o meu ritmo e, no final, já me sentia a jogar muito bem”, explicou em conferência de imprensa Moller, de 22 anos, 14 anos mais jovem do que o adversário.



Graças ao triunfo de hoje na Maia, onde decorreu o último challenger português da época, o jogador dinamarquês alcançou o quarto troféu do ATP Challenger Tour da carreira, em oito finais jogadas, três deles conquistados este ano.



