Emanuel Silva lidera Atletas Olímpicos

Emanuel Silva, de 39 anos, sucede na presidência da CAO a João Silva, que também faz parte da direção eleita. O triatleta tinha substituído Diana Gomes no cargo, quando a antiga nadadora se tornou secretária-geral do Comité Olímpico de Portugal.



Vice-campeão olímpico em K2 1.000 metros em Londres2012, ao lado de Fernando Pimenta – outro dos atletas eleitos para esta comissão -, o bracarense anunciou a sua despedida da alta competição em abril.



O lançador de peso Francisco Belo, duas vezes olímpico (Tóquio2020 e Paris2024), será o vice-presidente, enquanto o nadador Miguel Nascimento, que esteve nos Jogos da capital francesa, assume o cargo de secretário-geral.



“Os cargos foram atribuídos segundo o regulamento da CAO, por decisão dos novos membros eleitos para a direção”, esclarece a nota publicada no site do Comité Olímpico de Portugal.



Além de Emanuel Silva, Francisco Belo e Miguel Nascimento, e do ex-presidente João Silva, foram eleitos para a direção da CAO outros cinco desportistas: o canoísta Fernando Pimenta, duas vezes medalhado olímpico (também conquistou o bronze em K1 1.000 metros em Tóquio2020), a judoca Catarina Costa, a atleta Cátia Azevedo, a nadadora Tamila Holub e Rui Bragança, já retirado do taekwondo.



No ato eleitoral, que decorreu na sede do Comité Olímpico de Portugal, em Lisboa, exerceram o seu direito de voto 94 atletas, com zero votos brancos e nulos.