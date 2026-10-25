Emeric Guerillot e José Cabeça distinguidos nos desportos de inverno, Fernando Gomes galardoado

Na gala que decorreu no sábado, na Covilhã, Fernando Gomes, presidente do COP, foi agraciado pela FDIP, considerando que, para o futuro, “o objetivo [dos desportos de inverno] já não pode ser apenas chegar aos Jogos Olímpicos de inverno”, pois “tem de ser criar condições” para se chegar “com mais atletas, em mais modalidades e com uma preparação cada vez mais competitiva”.



“A ambição de construir um Pavilhão de Desportos de Inverno deve, por isso, ser entendida não apenas como um projeto de infraestrutura, mas como uma oportunidade para criar condições mais regulares de treino, formação e competição, sobretudo nas modalidades de gelo”, assumiu Fernando Gomes.



Numa cerimónia em que a direção de Pedro Flávio tomou posse para o quadriénio 2026-2030, foram distinguidos como atletas do ano Emeric Guerillot (esqui alpino), José Cabeça (esqui de fundo), Adele Vankerschaver (snowboard), Gabriel Marçal (hóquei no gelo), Arlete Rodrigues (curling), Jéssica Rodrigues (patinagem de velocidade), Diogo Craveiro (patinagem artística), Abdel Larrinaga (bobsleigh) e Diogo Carmona (desporto adaptado).



Yannick Guerillot foi eleito o treinador do ano, a equipa do ano foi atribuída a Cláudia Amaro Letestu e Marco Amaro Letestu, da patinagem artística, enquanto Ana Amaro Letestu foi a melhor mãe, com o prémio Ética Desportiva a ser entregue a João Ferreira e Ângelo Silva, do Ice Clube da Covilhã.



Clube Desportivo da Covilhã e Clube Nacional de Montanhismo e Ski Club de Portugal, fundadores da FDIP, receberam o prémio para clube do ano, sendo que o canadiano Oriental Sport Club foi eleito o clube revelação.



Pedro Flávio fez um balanço positivo do primeiro mandato, destacando o crescimento do número de praticantes e clubes, bem como o desenvolvimento dos projetos de formação e inclusão e os resultados internacionais dos atletas portugueses.



“Se os últimos quatro anos foram um período de crescimento e afirmação, o quadriénio que agora começa tem de ser um período de consolidação e transformação”, frisou.



Presente na cerimónia esteve também o secretário de Estado do Desporto, Pedro Dias, que felicitou os novos órgãos sociais e destacou o crescimento da federação.



“Felicito também a FDIP pelo crescimento robusto do número de praticantes federados”, afirmou o governante, salientando os números que mostram que a federação mais do que triplicou o número de praticantes num ano, passando de 590 em 2024 para 1.821 em 2025.