Empate no dérbi de futsal deixa Sporting no topo da fase regular do campeonato

Bastava um empate ao Sporting no dérbi para garantir a liderança da fase regular do campeonato de futsal, depois da igualdade (1-1) registada no jogo da primeira mão, na Luz.



No pavilhão João Rocha, o 4-4 final acabou por agradar mais aos comandados de Nuno Dias do que à formação de Cassiano Klein. Para o Sporting marcaram Rocha, com um bis, Wesley e Diogo Santos, enquanto no Benfica Higor também bisou, cabendo os outros golos a Jacaré e Chishkala.



Na ressaca do quarto e último lugar da 'final four' da Liga dos Campeões de futsal, a formação verde e branca acabou por não perder o foco diante do rival, apesar de ter entrado a perder num pavilhão praticamente lotado, e que contou com a presença de Rui Borges, treinador da equipa de de futebol, no apoio à formação de Nuno Dias.



Jacaré adiantou os ‘encarnados’ num disparo na grande área, após defesa incompleta de Henrique Rafagnin a remate de Léo Gugiel, numa subida do guarda-redes do Benfica à baliza adversária.



Rocha empatou aos 13 minutos para o Sporting, aproveitando uma perda de bola dos encarnados em zona recuada, para rematar forte sem hipóteses de defesa para Léo Gugiel,



No segundo tempo, Wesley virou o jogo para os ‘leões’ na sequência de um canto, mas na resposta o Benfica voltou a igualar, através de um remate de Higor.



Depois Ivan Chishkala virou o jogo para 2-3, através de um remate forte de meia distância, mas Diogo Santos restabeleceu a igualdade após boa combinação com Rocha.



O Benfica voltou a responder de seguida num golo feliz de Higor, a bisar no João Rocha, mas a cinco minutos do fim Rocha, através de um lance individual de belo efeito rematou forte em rotação e empatou a partida novamente para os ‘leões’.



Nos últimos minutos o Benfica apostou tudo com o guarda-redes avançado, mas os ‘leões’ souberam preservar o resultado.



Com este empate, o Sporting irá defrontar o Ferreira do Zêzere nos quartos-de-final do play-off do campeonato de futsal, enquanto o Benfica enfrenta o Elétrico de Ponte de Sôr.



Jogo no Pavilhão João Rocha, em Lisboa.



Sporting – Benfica, 4-4.



Ao intervalo: 1-1.



Marcadores:



0-1, Jacaré, 01 minutos.



1-1, Rocha, 13.



2-1, Wesley, 23.



2-2, Higor, 24.



2-3, Chishkala, 30.



3-3, Diogo Santos, 32.



3-4, Higor, 33.







Equipas:



- Sporting: Henrique Rafagnin, Tomás Paçó, Wesley, João Matos e Sokolov.



Jogaram ainda Diogo Santos, Pauleta, Bruno Dias, Andriy Dzyalo, Alex Merlim, Rocha, Rúben Freire e Bernardo Paçó.



Treinador: Nuno Dias.



- Benfica: Léo Gugiel, Afonso Jesus, Lúcio Rocha, Arthur e Jacaré.



Jogaram ainda André Correia, Raul Moreira, André Coelho, Higor, Chishkala, Daniel Osuji, Kutchy, Diego Nunes e Tiago Reis.



Treinador: Cassiano Klein.







Árbitros: Cristiano Santos e Ruben Santos.



Ação disciplinar: Cartão amarelo para Alex Merlim (04 e 40), Wesley (12), Kutchy (24) e Higor (38). Cartão vermelho por acumulação de amarelos para Alex Merlim (40).



Assistência: Cerca de 2000 espetadores.