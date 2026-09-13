Enric Mas confirma triunfo após 21.ª etapa vencida por Tobias Halland Johannessen
O espanhol Enric Mas (Movistar) confirmou o triunfo na 81.ª edição da Volta a Espanha em bicicleta, o seu primeiro numa grande Volta, após a 21.ª e última etapa, vencida pelo norueguês Tobias Halland Johannessen (Uno-X).
Mas, que já tinha sido segundo na Vuelta em três ocasiões (2018, 2021 e 2022) e terceiro em 2024, chegou pela primeira vez ao lugar mais alto do pódio, deixando na segunda posição o esloveno Primoz Roglic (Red Bull-BORA-hansgrohe), a 02.15 minutos, e na terceira o austríaco Felix Gall (Decathlon), a 02.44.
O espanhol, de 31 anos, aproveitou a desistência do esloveno Tadej Pogacar (UAE Emirates), após queda na oitava etapa, quando dominava a corrida, para assumir a liderança, conseguindo manter a camisola vermelha até ao final.
A 21.ª etapa, num percurso com início e fim em Granada, com um total de 112 quilómetros, foi conquistada ao sprint por Tobias Halland Johannessen, com o tempo de 02:54.08 horas, superiorizando-se ao italiano Alessandro Romele (XDS Astana).