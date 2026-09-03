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Enric Mas consolida liderança após a 12.ª etapa
O ciclista espanhol Enric Mas (Movistar) aumentou a vantagem na liderança na Volta à Espanha, após a 12.ª etapa, ganha pelo esloveno Jakob Omrzel (Bahrain-Victorius), que se estreou a vencer em grandes Voltas.
No final dos 166,6 quilómetros entre Vera e Calar Alto, Omrzel, campeão esloveno em 2025, venceu em 4:29.53 horas, menos 1.56 minutos do que o espanhol Urko Berrade (Kern Pharma) e 2.13 do que o colombiano Santiago Buitrago (Bahrain-Victorius).
Na geral, Enric Mas passou a ter 1.45 minutos sobre o esloveno Primoz Roglic (Red Bull-BORA-hansgrohe) e 2.06 sobre o austríaco Felix Gall (Decathlon), antes da 13.ª tirada, que liga Almuñécar a Loja, num percurso de 192,8 quilómetros.
Na geral, Enric Mas passou a ter 1.45 minutos sobre o esloveno Primoz Roglic (Red Bull-BORA-hansgrohe) e 2.06 sobre o austríaco Felix Gall (Decathlon), antes da 13.ª tirada, que liga Almuñécar a Loja, num percurso de 192,8 quilómetros.