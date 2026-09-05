Mais Modalidades
Ciclismo
Enric Mas reforça liderança da Volta a Espanha
O ciclista alemão Marco Brenner (Tudor) venceu a 14.ª etapa da Volta a Espanha, enquanto o espanhol Enric Mas (Movistar) continua na liderança, agora com o austríaco Felix Gall (Decathlon) em segundo.
No final dos 154,5 quilómetros entre Jaén e Serra de la Pandera, com a meta a coincidir com uma contagem de montanha de primeira categoria, Brenner triunfou em 04:15.09 horas, batendo no sprint final um dos companheiro de fuga, o colombiano Santiago Buitrago (Bahrain – Victorious), enquanto o português João Almeida (UAE Emirates) foi 10.º na etapa.
Na luta pela geral, Enric Mas manteve a liderança, com 02.06 minutos de avanço para Felix Gall, agora segundo, por troca com o esloveno Primoz Roglic (Red Bull-BORA-hansgrohe), que hoje perdeu tempo e é terceiro, a 02.10.
No domingo, a 15.ª etapa vai ligar Palma del Río a Córdoba, ao longo de 189,7 quilómetros, estando em aberto a possibilidade de o percurso ser encurtado devido ao calor.
Na luta pela geral, Enric Mas manteve a liderança, com 02.06 minutos de avanço para Felix Gall, agora segundo, por troca com o esloveno Primoz Roglic (Red Bull-BORA-hansgrohe), que hoje perdeu tempo e é terceiro, a 02.10.
No domingo, a 15.ª etapa vai ligar Palma del Río a Córdoba, ao longo de 189,7 quilómetros, estando em aberto a possibilidade de o percurso ser encurtado devido ao calor.
(Com Lusa)