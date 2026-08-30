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Enric Mas vence nona etapa e reforça liderança
O ciclista espanhol Enric Mas (Movistar) venceu domingo a nona etapa da Volta a Espanha, entre La Vila Joiosa e o Alto de Aitana, reforçando a liderança da classificação geral.
Enric Mas completou os 187,4 quilómetros da etapa em 5:10.40 horas, à média de 36,2 km/hora, impondo-se ao britânico Oscar Onley (Ineos), segundo classificado.
O esloveno Primoz Roglic (Red Bull-BORA-hansgrohe) terminou na terceira posição, a 12 segundos do vencedor.
Na classificação geral, Enric Mas aumentou a vantagem sobre Roglic para 1.18 minutos, enquanto o austríaco Felix Gall ocupa a terceira posição, a 1.39 minutos do líder.
Na segunda-feira o pelotão da Vuelta cumpre o primeiro dia de descanso, regressando à estrada na terça-feira para a 10.ª etapa, que ligará Alcaraz a Elche de la Sierra, numa distância de 184,7 quilómetros.
O esloveno Primoz Roglic (Red Bull-BORA-hansgrohe) terminou na terceira posição, a 12 segundos do vencedor.
Na classificação geral, Enric Mas aumentou a vantagem sobre Roglic para 1.18 minutos, enquanto o austríaco Felix Gall ocupa a terceira posição, a 1.39 minutos do líder.
Na segunda-feira o pelotão da Vuelta cumpre o primeiro dia de descanso, regressando à estrada na terça-feira para a 10.ª etapa, que ligará Alcaraz a Elche de la Sierra, numa distância de 184,7 quilómetros.