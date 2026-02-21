Mais Modalidades
Equipa conjunta Sport CP/CRAV sagra-se bicampeã nacional feminina de râguebi
A equipa conjunta do Sport CP e do CRAV sagrou-se hoje bicampeã nacional feminina de râguebi, após derrotar o Sporting, por 33-31, na final que se disputou no Centro de Alto Rendimento do Jamor, em Oeiras.
As nortenhas venciam por 26-12 ao intervalo e permitiram a recuperação das ‘leoas’, que passaram para a frente na segunda parte (31-26), mas um ensaio de Joana Mano, aos 72 minutos, transformado por Daniela Correia, valeu a revalidação do título.
Este foi o segundo título de campeão feminino de râguebi para qualquer um dos clubes envolvidos na 'parceria', uma solução encontrada por alguns emblemas para contrariar a falta de atletas disponíveis para participar numa competição de râguebi de 'quinze' feminino.
A equipa Sport CP/CRAV é composta por jogadoras do Sport Rugby, equipa do Sport Clube do Porto, e do Clube de Rugby de Arcos de Valdevez.
O Sport CP/CRAV, que soma o seu segundo título de campeão nacional, impediu, assim, as ‘leoas’ de recuperarem o troféu que lhes escapa desde 2023 e de somarem o quarto troféu em râguebi de 15.
