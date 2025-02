Equipa de Shaquille O’Neal vence All Star da NBA

Em São Francisco, casa dos "seus" Golden State Warriors, Curry levou os OG (expressão para veteranos), orientados por Shaquille O’Neal, à conquista do Jogo All-Star, este ano com um novo modelo, em formato de torneio, com as meias-finais e a final a serem vencidas pela primeira equipa a chegar aos 40 pontos.Jayson Tatum, dos Boston Celtics, apontou 15 pontos, entre os quais os dois últimos, que garantiram o triunfo dos veteranos, desfalcados à última hora de LeBron James, que iria disputar o seu 21.º All Star consecutivo, mas apresentou um problema físico.





Mais equilibradas foram as partidas das meias-finais, com os OG a vencerem os Rising Stars, de Candace Parker, por 42-35, num encontro decidido por um triplo de Damian Lillard, chegando aos nove pontos, e no qual Curry conseguiu oito pontos, os mesmos de Jaylen Brown.



A equipa de Candace Parker, formada por jogadores de primeiro e segundo ano na NBA, tinha chegado às meias-finais depois de ter vencido o Jogo Rising Stars na sexta-feira, com Dalton Knecht (Los Angeles Lakers) e Ryan Dunn (Phoenix Suns) a serem os melhores marcadores no domingo, com oito pontos cada.



Na outra meia-final, os Global Stars bateram os Young Stars, liderados por Kenny Smith, por 41-32, com o canadiano Shai Gilgeous-Alexander (Oklahoma City Thunder), que tem sido uma das grandes figuras da temporada na NBA, a marcar 12 pontos, com 100% de eficácia nos lançamentos de campo.