Equipa Mundo conquista Laver Cup
A equipa Mundo conquistou no domingo pela terceira vez a Laver Cup em ténis, depois de o norte-americano Taylor Fritz ter batido o alemão Alexander Zverev, da Europa, no derradeiro encontro da competição.
Depois de ter entrado para o último dia, em que cada vitória valia três pontos, a perder por 9-3, a Europa conseguiu equilibrar a contenda e levar a decisão para a ‘negra’, onde Fritz, quinto do ranking mundial, se impôs a Zverev, terceiro, por 6-3 e 7-6 (7-4).
Em São Francisco, nos Estados Unidos, Fritz acabou por ser um dos grandes responsáveis do título da equipa Mundo, depois de já ter vencido no sábado o espanhol Carlos Alcaraz, líder do ranking mundial.
Alcaraz, ao lado do norueguês Casper Ruud, deu a primeira vitória de domingo aos europeus, depois de vencer os norte-americanos Reilly Opelka e Alex Michelsen, por 7-6 (7-4) e 6-1.
Já depois de o australiano Alex de Minaur ter vencido o checo Jakub Mensik, por 6-3 e 6-4, Alcaraz manteve a equipa da Europa, comandada pelo francês Yannick Noah, na luta pelo título, ao vencer o argentino Francisco Cerundolo, por 6-2 e 6-1.
Contudo, no encontro decisivo, a aposta do capitão Andre Agassi em Fritz acabou por se mostrar certeira, com o norte-americano a dar o terceiro triunfo ao Mundo, que continua atrás da Europa, vencedora do torneio em cinco ocasiões.
Em São Francisco, nos Estados Unidos, Fritz acabou por ser um dos grandes responsáveis do título da equipa Mundo, depois de já ter vencido no sábado o espanhol Carlos Alcaraz, líder do ranking mundial.
Alcaraz, ao lado do norueguês Casper Ruud, deu a primeira vitória de domingo aos europeus, depois de vencer os norte-americanos Reilly Opelka e Alex Michelsen, por 7-6 (7-4) e 6-1.
Já depois de o australiano Alex de Minaur ter vencido o checo Jakub Mensik, por 6-3 e 6-4, Alcaraz manteve a equipa da Europa, comandada pelo francês Yannick Noah, na luta pelo título, ao vencer o argentino Francisco Cerundolo, por 6-2 e 6-1.
Contudo, no encontro decisivo, a aposta do capitão Andre Agassi em Fritz acabou por se mostrar certeira, com o norte-americano a dar o terceiro triunfo ao Mundo, que continua atrás da Europa, vencedora do torneio em cinco ocasiões.