Equipa Sport CP/CRAV surpreende Benfica e sagra-se campeã feminina de râguebi

A equipa conjunta do Sport CP e do CRAV sagrou-se, hoje, campeã nacional feminina de râguebi, após surpreender o Benfica por 26-14, na final da Divisão de Honra, que se disputou no Jamor, em Oeiras.

Ao intervalo, as nortenhas já venciam por 11-7, graças a um ensaio e duas penalidades contra apenas um toque de meta das ‘encarnadas’.



Na segunda parte, distanciaram-se até aos 23-7, com mais dois ensaios, o segundo dos quais transformado, e fecharam com um ‘drop goal’ já depois de as anteriores campeãs nacionais terem reduzido a diferença com um segundo ensaio.



Este é o primeiro título de campeão feminino de râguebi para qualquer um dos clubes envolvidos na ‘parceria’, uma solução encontrada por alguns clubes para contrariar a falta de atletas disponíveis para participar numa competição de râguebi de ‘quinze’ feminino.



A equipa Sport CP/CRAV é composta por jogadoras do Sport Rugby, equipa do Sport Clube do Porto, e do Clube de Rugby de Arcos de Valdevez.



O Sport CP/CRAV, que soma o seu primeiro título de campeão nacional, sucede, assim, ao Benfica, que detém seis títulos conquistados em râguebi de ‘quinze’, aos quais soma outros três em ‘sevens’, conquistados em anos em que o título foi disputado nesta variante.