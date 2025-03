Ericeira recebe primeira competição mundial de surf em canoas havaianas

O OC4 Surfing Challenge é um evento único e inovador, promovido pelo Ocean Club Ericeira, e marca a primeira competição internacional da modalidade alguma vez realizada", realçou em comunicado a entidade, revelando que, além das duas formações portuguesas, vão participar equipas de Brasil, Espanha, Estados Unidos, França e Havai.



As oito equipas vão disputar nas ondas da Reserva Mundial de Surf o primeiro troféu internacional da modalidade de OC4, 'outrigger canoes surfing', ou seja, surf em canoas havaianas de 4 elementos.



"Este será um momento que ficará marcado na história da modalidade, por ser a primeira vez que equipas de OC4 de todo o mundo se juntam numa competição deste tipo", realçou Miguel Ruivo, um dos representantes da equipa portuguesa Laneez Ericeira, uma das duas lusas em prova.



A outra 'esquadra' lusa é a Kahunna Va’a e vai enfrentar a CCP Extreme (Brasil), Mundaka (Espanha), Malolo Canoe Surf (Estados Unidos), Maimiti Va’a e Hossegor (ambas de França) e Go! Go! Stop! (Havai).



A competição conta com um período de espera de uma semana, entre 21 e 28 de março, e será realizada nos dois dias que oferecerem as melhores condições, na Praia do Sul, na Ericeira, Mafra.



O OC4 Surfing Challenge é promovido pelo Ocean Club Ericeira, homologado pela Federação Portuguesa de Canoagem.