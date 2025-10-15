Erik Spoelstra nomeado selecionador de basquetebol dos Estados Unidos

“É uma honra imensa. Representar o nosso país e dirigir atletas de classe mundial em competições de prestígio é um dos grandes privilégios no desporto. Estou ansioso por continuar a tradição de excelência e trabalho em equipa que define o basquetebol dos Estados Unidos”, afirmou Spoelstra.



O técnico dos Miami Heat, de 54 anos, foi treinador adjunto da equipa olímpica dos Estados Unidos em Paris2024 e assistente de Steve Kerr na equipa que foi quarta classificada no Mundial de 2023.



Spoelstra, campeão da NBA ao comando dos Miami Heat em 2012 e 2013, depois de também ter conquistado o anel em 2006, como adjunto, vai orientar os Estados Unidos no Mundial de 2027, em Doha, e o nos Jogos Olímpicos de 2028, em Los Angeles.