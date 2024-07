Eritreu Biniam Girmay "bisa" ao vencer oitava etapa

No final dos 183,4 quilómetros entre Semur-en-Auxois e Colombey-les-Deux-Eglises, o líder da classificação por pontos superiorizou-se a Philipsen e ao também belga Arnaud De Lie (Lotto Dstny), com o camisola amarela Tadej Pogacar (UAE Emirates) a chegar integrado no pelotão, com as mesmas 04:04.50 horas do vencedor.

O esloveno lidera a geral com 33 segundos de vantagem sobre o belga Remco Evenepoel (Soudal Quick-Step), enquanto o dinamarquês Jonas Vingegaard (Visma-Lease a Bike) é terceiro, a 01.15 minutos.

No domingo, a nona etapa propõe 14 setores de estrada sem asfaltar nos 199 quilómetros com início e final em Troyes.