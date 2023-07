Esgrima. Ucraniana Kharlan vence russa Smirnova

O decreto do Ministério do Desporto que proibia a participação de atletas de delegações oficiais ucranianas em competições que envolvessem russos e bielorrussos foi alterado na quarta-feira e passou a abranger apenas “atletas que representem” aqueles dois países.Como Smirnova compete na qualidade de “atleta individual neutra” nos Mundiais de esgrima, que decorrem na cidade italiana de Milão, a alteração permitiu o combate com Kharlan, tetracampeã do mundo de sabre, que venceu com relativa facilidade, por 15-7.Este foi o primeiro confronto entre atletas da Ucrânia e da Rússia em todas as modalidades, excetuando o ténis, uma vez que os tenistas ucranianos não integram nenhuma delegação oficial e, por isso, não estavam abrangidos pelo alcance do decreto, mesmo com a redação anterior.O combate decorreu sob forte incentivo dos membros da delegação ucraniana e gritos de “Slava Ukraini” (Glória à Ucrânia) e, no fim, Kharlan recusou cumprimentar Smirnova, que se manteve vários minutos na pista, como forma de protesto pela conduta da adversária.A invasão russa, iniciada em 24 de fevereiro de 2022 – justificada pelo presidente russo, Vladimir Putin, com a necessidade de desnazificar e desmilitarizar a Ucrânia, para segurança da Rússia –, foi condenada pela generalidade da comunidade internacional, que tem respondido com envio de armamento para a Ucrânia e a imposição à Rússia de sanções políticas e económicas.