Esloveno Pogacar vence terceira etapa e destaca-se ainda mais na frente
O ciclista esloveno Tadej Pogacar (UAE Emirates) venceu terça-feira isolado a quarta etapa da Volta à Espanha, destacando-se ainda mais na liderança da prova, agora com 3.21 minutos de vantagem para o segundo da geral.
Pogacar desferiu um ataque decisivo a cerca de 50 quilómetros da meta, o qual não obteve resposta por parte dos seus opositores, e foi depois alargando paulatinamente essa vantagem, concluindo os 104,8 quilómetros da tirada, com partida e chegada em Andorra-a-Velha, em 2:40.35 horas, 2.39 minutos de vantagem para o belga Jarno Widar (Lotto Intermarché), segundo na etapa.
Na geral, o esloveno comanda com um total de 7:38.59 horas, menos 3.21 minutos do que o seu compatriota Primoz Roglic (Red Bull-Bora-Hansgrohe), segundo classificado, e 3.32 do que o espanhol Enric Mas (Movistar), terceiro.
Pogacar reforça favoritismo à Vuelta com ‘solo’ de 50 quilómetros
O esloveno Tadej Pogacar (UAE Emirates) vincou o estatuto de favorito a conquistar a 81.ª Volta a Espanha em bicicleta, ao atacar a 50 quilómetros da meta para vencer isolado a quarta etapa, em Andorra-a-Velha.
Na primeira tirada montanhosa do princípio ao fim, com três contagens de primeira categoria e uma de terceira, o campeão mundial voltou a mostrar que é um corredor à parte do restante pelotão, após atacar a meio da ascensão a Collada de Beixalis e alargar a vantagem para os perseguidores por 50,3 quilómetros, sem qualquer aparência de desconforto.
Vitorioso na Volta a França por cinco ocasiões e na Volta a Itália por uma, em 2024, ‘Pogi’ terminou os 104,8 quilómetros, com princípio e fim no principado de Andorra, com a marca de 02:40.35 horas, que lhe garantiu uma diferença de 02.39 minutos para o mais direto grupo perseguidor, liderado por Jarno Widar (Lotto-Intermarché) e Felix Gall (Decathlon).
Detentor da camisola vermelha desde a primeira tirada, um contrarrelógio no Mónaco, que venceu, o ciclista de 27 anos já detém uma vantagem de 03.21 minutos para o segundo classificado da geral, o compatriota e tetracampeão da Vuelta Primoz Roglic (Red Bull-BORA-hansgrohe) e de 03.32 para o terceiro, o espanhol Enric Mas (Movistar).
A não ser que padeça de uma súbita quebra de forma, de um acidente ou de um qualquer infortúnio, o esloveno prepara-se para ser o nono homem a triunfar nas 'três grandes’ Voltas, após os franceses Jacques Anquetil e Bernard Hinault, os italianos Felice Gimondi e Vincenzo Nibali, o belga Eddy Merckx, o espanhol Alberto Contador, o britânico Christoper Froome e o dinamarquês Jonas Vingegaard.
Entre os primeiros perseguidores a cruzar a meta, incluíam-se vários candidatos ao pódio e ao top-10 final, entre os quais Gall, Roglic, Enric Mas (Movistar), Oscar Onley (Ineos) e Sepp Kuss (Visma-Lease a Bike), mas não o equatoriano Richard Carapaz (EF Education-EasyPost) e o dinamarquês Mattias Skjelmose (Lidl-Trek), que perderam segundos, nem o português João Almeida (UAE Emirates), muito atrasado.
Vítima de um ‘furo’ na primeira subida do dia, com mais de 90 quilómetros pela frente, o segundo classificado da Vuelta2025 regressou ao pelotão, mas descolou de vez pouco depois, face à aceleração da Decathlon, e chegou a Andorra-a-Velha a 22.45 minutos do colega Pogacar e ocupa o 59.º lugar da geral, estando já arredado da luta pelos 10 primeiros.
A etapa mais curta da Vuelta2026 foi movimentada do primeiro ao último quilómetro, com a Visma-Lease a Bike a incluir quatro corredores na fuga inicial, entre eles Wout van Aert e Matthew Brennan, respetivamente segundo e terceiro da classificação geral à partida para a etapa.
Esse grupo ainda cruzou na frente a primeira contagem de montanha do dia, em Port d’Envalira, com o italiano Lorenzo Fortunato (XDS Astana) à cabeça, antes de ser ‘absorvido’ na descida subsequente por um pelotão encabeçado pela Decathlon.
Pogacar manteve-se confortável com o ritmo da equipa francesa e atacou para vencer, se bem que Gall o seguiu por quase um quilómetro, antes de ser alcançado pelo grupo perseguidor e de ser acompanhado por Oscar Onley em novo ataque infrutífero durante a subida ao Col de Ordino, a terceira do dia.
Encerrado o dia que mais diferenças criou na classificação geral, com o outro português, Ivo Oliveira (UAE Emirates), a ocupar o 141.º lugar, a 26.50 minutos do líder, o pelotão entra, de vez, em solo espanhol na quarta-feira, para cumprir a quinta etapa, de 173,3 quilómetros, entre as localidades catalãs de Falset e Roquetes, onde os sprinters podem voltar a ter ‘palco’.