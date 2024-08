Espanha bate França no prolongamento e conquista torneio olímpico de futebol

Na partida disputada no Parque dos Príncipes, em Paris, que chegou empatada ao final do tempo regulamentar (3-3), a formação gaulesa adiantou-se no marcador com um golo de Enzo Millot, aos 11 minutos, mas a Espanha, que tinha conquistado o ouro em Barcelona1992, deu a volta ao resultado ainda na primeira parte.

O médio Fermín López marcou por duas vezes, ao 18 e 25 minutos, com Alex Baena a ampliar a vantagem da `la roja` aos 28, antes de os gauleses responderem na segunda parte, com tentos de Maghnes Akliouche, aos 79, e Jean-Philippe Mateta, aos 90+3, de grande penalidade, que levaram o jogo a prolongamento.

No tempo extra, Sergio Camello, que tinha entrado na partida aos 83 minutos, foi o `herói` do triunfo espanhol, ao marcar por duas vezes, aos 100 e 120+1.

A seleção espanhola garantiu o título olímpico, que tinha escapado em Tóquio2020, com uma derrota frente ao Brasil na final, e somou mais um troféu, menos de um mês depois ter vencido o Euro2024.

A França, que venceu em Los Angeles1984, vai ficar com a prata, tal como aconteceu em 1900, enquanto o bronze foi conquistado por Marrocos.